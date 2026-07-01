کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

Burhan Sansarlıoğlu
01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی اکثر بازار سهام کشورهای اروپایی امروز چهارشنبه، اول جولای 2026 معاملات خود را با سیر نزولی آغاز کردند.
شاخص «یورو استوکس 600» با 0.3 درصد افت در سطح 640 واحد و شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با کاهش 0.3 درصدی در سطح 10,470 واحد قرار گرفتند.
شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با افت 0.5 درصدی به 19,366 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با کاهش 0.3 درصدی به 8,378 واحد رسیدند.
شاخص «امآیبی 30» بورس ایتالیا نیز با افت 0.5 درصدی به سطح 51,420 واحد کاهش یافت.
از سوی دیگر، شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.1 درصد افزایش در سطح 25,032 واحد قرار گرفت.