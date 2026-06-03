کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

Burhan Sansarlıoğlu
03 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی اکثر بازار سهام کشورهای اروپایی امروز چهارشنبه، سوم ژوئن 2026 معاملات خود را با سیر نزولی آغاز کردند.
شاخص «یورو استوکس 600» با 0.2 درصد افت در سطح 624 واحد و شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با افت 0.1 درصدی در سطح 10,368 واحد قرار گرفتند.
از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با رشد 0.4 درصدی به 18,344 واحد رسید.
شاخص «کک 40» بورس فرانسه با افت 0.4 درصدی به 8,178 واحد رسید.
شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.7 درصد کاهش در سطح 24,950 واحد و شاخص «امآیبی 30» بورس ایتالیا با افت 0.4 درصدی در سطح 50,371 واحد قرار گرفتند.