کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو​​​​​​​

شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز پنجشنبه، 21 مه 2026 معاملات خود را با سیر نزولی آغاز کردند.

شاخص «یورو استوکس 600» با 0.3 درصد افت در سطح 619 واحد و شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با افت 0.5 درصدی در سطح 10,383 واحد قرار گرفتند.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با کاهش 0.6 درصدی به 17,921 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با افت 0.4 درصدی به 8,089 واحد رسیدند.

شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.5 درصد کاهش در سطح 24,606 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا با کاهش 0.3 درصدی در سطح 49,031 واحد قرار گرفتند.