کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

Mahmut Çil
24 آوریل 2026•بهروزرسانی: 24 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی اکثر بازار سهام کشورهای اروپایی امروز جمعه 24 آوریل 2026 معاملات خود را به دلیل عدم پیشرفت در روند آتشبس بین ایالات متحده و ایران با سیر نزولی آغاز کردند.
جنگ آمریکا/اسرائیل و ایران همچنان در دستور کار است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که به نیروی دریایی دستور داده است هر کشتی که در تنگه هرمز مینگذاری میکند را سرنگون کنند. ترامپ افزود که ایالات متحده به تلاشهای خود برای پاکسازی مین در تنگه ادامه میدهد و به نیروی دریایی دستور داده است که این عملیات را سه برابر کند.
در نتیجه این تحولات، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.5 درصد افت در سطح 611.12 واحد و شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با افت 0.4 درصدی در سطح 10,414 واحد قرار گرفتند.
از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با کاهش 0.8 درصدی به 17,736 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با افت 0.6 درصدی به 8,175 واحد رسیدند.
شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.1 درصد کاهش در سطح 24,165 واحد و شاخص «امآیبی 30» بورس ایتالیا با کاهش 0.6 درصدی در سطح 47,607 واحد قرار گرفتند.