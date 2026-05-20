کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا

Tunahan Kükürt
20 مه 2026•بهروزرسانی: 20 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز چهارشنبه، 20 مه 2026 سیر نزولی در پیش گرفتند.
در این راستا، شاخص ترکیبی شانگهای چین با کاهش 0.2 درصدی در سطح 4,161 واحد و شاخص «کوسپی» بازار بورس کره جنوبی با نزول 0.9 درصدی در سطح 7,209 واحد قرار گرفتند.
شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن هم با کاهش 1.3 درصدی به 59,742 واحد افت کرد.
شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افت 0.7 درصدی مواجه شد و به 25,613 واحد نزول کرد.
از سوی دیگر، شاخص «سانکس» بورس هند با افت جزئی به 75,182 واحد رسید.