Burhan Sansarlıoğlu
10 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای آسیایی بهجز هند امروز چهارشنبه، 10 ژوئن 2026 سیر نزولی در پیش گرفتند.
در این راستا، شاخص ترکیبی شانگهای چین با کاهش 0.5 درصدی در سطح 3,989 واحد و شاخص «کوسپی» بازار بورس کره جنوبی با نزول 4.5 درصدی در سطح 7,730 واحد قرار گرفتند.
شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن هم با کاهش 1.7 درصدی به 64,330 واحد افت کرد.
شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افت 0.8 درصدی مواجه شد و به 24,375 واحد نزول کرد.
از سوی دیگر، شاخص «سانکس» بورس هند با رشد 0.8 درصدی به 74,478 واحد رسید.