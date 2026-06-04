Burhan Sansarlıoğlu
04 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای آسیایی بهجز هند امروز پنجشنبه، 4 ژوئن 2026 سیر نزولی در پیش گرفتند.
در این راستا، شاخص ترکیبی شانگهای چین با کاهش 1 درصدی در سطح 4,044 واحد و شاخص «کوسپی» بازار بورس کره جنوبی با نزول 1.8 درصدی در سطح 8,639 واحد قرار گرفتند.
شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن هم با کاهش 1.35 درصدی به 67 هزار و 476 واحد افت کرد.
شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افت 1.7 درصدی مواجه شد و به 25,190 واحد نزول کرد.
از سوی دیگر، شاخص «سانکس» بورس هند با رشد 0.1 درصدی به 74 هزار و 386 واحد رسید.