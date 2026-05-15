استانبول/خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای آسیایی به‌جز هند امروز جمعه، 15 مه 2026 سیر نزولی در پیش گرفتند.

در این راستا، شاخص ترکیبی شانگهای چین با کاهش 1 درصدی در سطح 4,135 واحد و شاخص «کوسپی» بازار بورس کره جنوبی با نزول 6.12 درصدی در سطح 7,493 واحد قرار گرفتند.

شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن هم با کاهش 1.76 درصدی به 61 هزار و 553 واحد افت کرد.

شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افت 1.8 درصدی مواجه شد و به 25,920 واحد نزول کرد.

از سوی دیگر، شاخص «سانکس» بورس هند با رشد 0.1 درصدی به 75 هزار و 480 واحد رسید.