Mücahit Oktay
21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
نیویورک/خبرگزاری آنادولو
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: بدرفتاری اسرائیل با فعالان «ناوگان جهانی صمود» غیرقابل قبول است و سفیر اسرائیل در کانادا برای ارائه توضیحات به وزارت خارجه این کشور احضار خواهد شد.
کارنی در این پیام نوشت: گزارشهای منتشرشده درباره برخورد با غیرنظامیان حاضر در این ناوگان، از جمله تصاویر منتشرشده توسط ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، قابل پذیرش نیست.
وی با تاکید بر مسئولیت اسرائیل در تضمین امنیت شهروندان کانادایی حاضر در این ناوگان، ابراز داشت: وزیر خارجه کانادا به مقامات مربوطه دستور داده سفیر اسرائیل برای پیگیری این موضوع به وزارت خارجه احضار شود.
نخستوزیر کانادا همچنین خاطرنشان کرد که کشورش پیشتر نیز در واکنش به اقدامات خشونتآمیز بنگویر، تحریمهایی از جمله مسدود کردن داراییها و ممنوعیت سفر علیه او اعمال کرده است.
کارنی در پایان تاکید کرد: حفاظت از غیرنظامیان و احترام به کرامت انسانی باید در همه جا و در همه زمانها رعایت شود.