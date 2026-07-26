وزارت امور خارجه ایران در پی حمله ارتش اوکراین به کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر که به کشته شدن یک ملوان و مجروحیت چند نفر دیگر انجامید، کاردار موقت اوکراین در تهران را احضار کرد.

کاردار موقت اوکراین در تهران در پی حمله به کشتی تجاری ایران در دریای خزر احضار شد وزارت امور خارجه ایران در پی حمله ارتش اوکراین به کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر که به کشته شدن یک ملوان و مجروحیت چند نفر دیگر انجامید، کاردار موقت اوکراین در تهران را احضار کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ایران در پی حمله ارتش اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر در بامداد شنبه 3 مرداد، کاردار موقت اوکراین در تهران را احضار کرد.

بنا به اعلام وزارت امور خارجه ایران، این حمله به کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شد.

منوچهر مرادی، دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیرکل اوراسیا، در دیدار با کاردار موقت اوکراین، اعتراض شدید تهران را نسبت به این حادثه ابلاغ کرد.

در این جلسه احضار، به کاردار اوکراین تذکر داده شد که حمله به کشتی تجاری ایران در دریای خزر، نه تنها نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه است بلکه تهدیدی آشکار علیه امنیت همه کشورهای ساحلی است و دولت اوکراین باید در این زمینه پاسخگو باشد و آمران و عاملان این جنایت را مجازات کند.

وزارت امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی از امنیت و منافع ملی خود دفاع خواهد کرد و حمله به جان و اموال شهروندان ایرانی را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.