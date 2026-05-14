Emirhan Demir
14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در دیدار خود در پکن درباره مسائل اقتصادی و امنیتی گفتوگو کردند.
در بیانیه منتشر شده در حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس آمده است که این دیدار «خوب» برگزار شده و دو طرف راههای توسعه همکاری اقتصادی میان آمریکا و چین را بررسی کردهاند.
بر اساس این بیانیه، بخشی از نشست با حضور مدیران شرکتهای بزرگ آمریکایی برگزار شد و طرفین درباره گسترش دسترسی شرکتهای آمریکایی به بازار چین و افزایش سرمایهگذاری چین در صنایع آمریکا گفتوگو کردند.
در این بیانیه همچنین آمده است که دو رهبر بر ادامه پیشرفتها برای جلوگیری از ورود مواد مورد استفاده در تولید فنتانیل به آمریکا و نیز افزایش خرید محصولات کشاورزی آمریکا از سوی چین تأکید کردهاند.
کاخ سفید اعلام کرد دو طرف توافق دارند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند.
در ادامه بیانیه آمده است: رئیسجمهور شی همچنین به صراحت اعلام کرد که چین با نظامیسازی تنگه و دریافت هزینه برای استفاده از آن مخالف است و علاقهمندی خود را برای خرید بیشتر نفت آمریکا به منظور کاهش وابستگی آینده چین به تنگه هرمز ابراز کرد.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است: هر دو کشور توافق دارند که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد.
با این حال، کاخ سفید درباره اظهارات شی جینپینگ مبنی بر اینکه در صورت مدیریت نامناسب مسئله تایوان، احتمال درگیری میان آمریکا و چین وجود دارد، توضیحی ارائه نکرد.