کاخ سفید: درباره توافق با ایران در نقطه خوبی قرار داریم

25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی، یک مقام کاخ سفید در گفتوگو با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات میان آمریکا و ایران اعلام کرد: واشنگتن انتظار ندارد توافق احتمالی امروز امضا شود و روند نهایی شدن آن ممکن است به دلیل فرآیند تایید در ایران چندین روز طول بکشد.
این مقام آمریکایی ضمن ابراز خوشبینی محتاطانه گفت: در حال حاضر در نقطه بسیار خوبی قرار داریم، اما همچنان احتمال شکست توافق وجود دارد.
وی افزود: مذاکرات بر سر برخی جزئیات و عبارات متن توافق همچنان ادامه دارد و هر دو طرف بر برخی مفاد حساسیت ویژه دارند.
این مقام همچنین مدعی شد مجتبی خامنهای، رهبر ایران چارچوب کلی توافق را تایید کرده، اما هنوز مشخص نیست این روند به توافق نهایی منجر خواهد شد یا نه.
در همین حال، روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن و تهران درباره بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدهاند.
این روزنامه همچنین مدعی شد: ایران درباره کنار گذاشتن اورانیوم غنیشده نیز با آمریکا به توافق رسیده، هرچند توافق نهایی هنوز تکمیل نشده است.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در واکنش به انتشار برخی گزارشها درباره جزئیات توافق اعلام کرد هنوز هیچکس متن نهایی توافق را ندیده و بسیاری از گزارشهای منتشرشده نادرست است.
ترامپ در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت: هیچکس توافق ما را ندیده یا نمیداند چیست. مذاکرات هنوز کاملا نهایی نشده است.
وی همچنین از رسانهها و منتقدان خواست درباره موضوعی که از آن اطلاع ندارند قضاوت نکنند.
ترامپ پیشتر نیز گفته بود مذاکرات با ایران «منظم و سازنده» پیش میرود و به نمایندگان آمریکایی توصیه کرده برای رسیدن به توافق عجله نکنند.