06 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئیه 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
آنا کلی، معاون سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، در نشست خبری که بهصورت ویدئوکنفرانس و با حضور مت ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، برگزار شد، جزئیات تازهای از برنامه سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده به آنکارا ارائه کرد.
وی اعلام کرد که رئیسجمهور آمریکا پس از پایان دیدارها و برنامههای خود در چارچوب نشست سران ناتو در آنکارا، روز چهارشنبه با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، بهصورت جداگانه دیدار و گفتوگو خواهد کرد.