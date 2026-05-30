کاخ سفید: ترامپ تنها توافقی خوب برای آمریکا را با ایران خواهد پذیرفت

Hakan Çopur, Michael Gabriel Hernandez
30 مه 2026•بهروزرسانی: 30 مه 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
یک مقام کاخ سفید در پاسخ به سوال خبرنگار «آنادولو»، اعلام کرد که دونالد ترامپ تنها توافقی با ایران را خواهد پذیرفت که در راستای منافع آمریکا بوده و با خطوط قرمز تعیینشده از سوی واشنگتن مطابقت داشته باشد.
این مقام کاخ سفید درباره نشست امنیت ملی روز گذشته در اتاق وضعیت گفت که این نشست با موضوع توافق احتمالی میان آمریکا و ایران، حدود دو ساعت به طول انجامیده است.
این مقام آمریکایی تاکید کرد: رئیسجمهور ترامپ تنها توافقی را خواهد پذیرفت که برای آمریکا مفید باشد و خطوط قرمز او را تأمین کند.
وی همچنین با تکرار موضع واشنگتن افزود: ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رایزنیها میان تهران و واشنگتن درباره برنامه هستهای ایران و چارچوب یک توافق احتمالی همچنان ادامه دارد.