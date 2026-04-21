کاخ سفید از کناره‌گیری چاوزدرمر، وزیر کار خبر داد کاخ سفید اعلام کرد که لوری چاوز درمر، وزیر کار ایالات متحده، برای فعالیت در بخش خصوصی از سمت خود استعفا می‌دهد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو



استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید آمریکا، اعلام کرد که لوری چاوزدرمر، وزیر کار، به منظور فعالیت در جایگاهی دیگر در بخش خصوصی، از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.

استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، در رابطه با این موضوع از طریق حساب کاربری خود در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس با بیان اینکه چاوز درمر، وزیر کار، برای برعهده گرفتن سمتی در بخش خصوصی از وظیفه خود کناره‌گیری خواهد کرد، اظهار داشت که کیت ساندرلینگ مسئولیت وزارت کار را به عنوان سرپرست بر عهده خواهد گرفت.

چونگ در ارزیابی خود تاکید کرد: «(چاوز درمر) با محافظت از کارگران آمریکایی، اجرایی کردن شیوه‌های منصفانه کاری و کمک به آمریکایی‌ها برای کسب مهارت‌های اضافی جهت بهبود زندگی‌شان، کار فوق‌العاده‌ای در مسئولیت خود انجام داد.»

