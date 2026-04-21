Yasin Yorgancı, Halil Silahşör
21 آوریل 2026•بهروزرسانی: 21 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید آمریکا، اعلام کرد که لوری چاوزدرمر، وزیر کار، به منظور فعالیت در جایگاهی دیگر در بخش خصوصی، از سمت خود کنارهگیری میکند.
استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، در رابطه با این موضوع از طریق حساب کاربری خود در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس با بیان اینکه چاوز درمر، وزیر کار، برای برعهده گرفتن سمتی در بخش خصوصی از وظیفه خود کنارهگیری خواهد کرد، اظهار داشت که کیت ساندرلینگ مسئولیت وزارت کار را به عنوان سرپرست بر عهده خواهد گرفت.
چونگ در ارزیابی خود تاکید کرد: «(چاوز درمر) با محافظت از کارگران آمریکایی، اجرایی کردن شیوههای منصفانه کاری و کمک به آمریکاییها برای کسب مهارتهای اضافی جهت بهبود زندگیشان، کار فوقالعادهای در مسئولیت خود انجام داد.»