Dildar Baykan Atalay
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
کاخ سفید با انتشار ویدئویی درباره سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به ترکیه و برگزاری اجلاس سران ناتو در آنکارا، این سفر و نشست را مثبت و موفقیتآمیز خواند.
این ویدئو با تصاویری از پیاده شدن ترامپ از هواپیما و استقبال رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه از او آغاز میشود و سپس لحظاتی از دیدار دوجانبه دو رهبر را نشان میدهد.
در این ویدئو همچنین بخشهایی از سیوششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا دیده میشود و قلم ویژهای که به رهبران شرکتکننده در نشست هدیه داده شد نیز به نمایش گذاشته شده است.
در پسزمینه ویدئو، سخنان ترامپ در نشست خبری آنکارا پخش میشود که در آن گفته بود: ما به پایان یک نشست بسیار موفق ناتو در ترکیه رسیدیم. میخواهم از رئیسجمهور اردوغان، که فردی عالی است، تشکر کنم. او واقعا رهبری فوقالعاده است. همچنین از مارک روته، دبیرکل ناتو تشکر میکنم. او شخصیتی بسیار استثنایی و رهبری فوقالعاده است. رهبری کردن این تعداد رهبر، آن هم به این شکل، کار آسانی نیست.
ترامپ همچنین میگوید که افزون بر رئیسجمهور اردوغان، با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و احمد شرع، رئیسجمهور سوریه دیدارهای دوجانبه "بسیار پرباری" داشته است.