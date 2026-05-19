کابینه امنیتی اسرائیل احتمال حمله دوباره به ایران را بررسی کرد

19 مه 2026•بهروزرسانی: 19 مه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند در نشست امنیتی شامگاه دوشنبه در اسرائیل، احتمال حمله دوباره به ایران مورد بررسی قرار گرفت.
روزنامه «اسرائیل هیوم» نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، طی 24 ساعت گذشته برای دومین بار کابینه امنیتی را تشکیل داده است.
براساس این گزارش، نتانیاهو به همراه شماری از وزیران ارشد اسرائیل در این نشست درباره احتمال آغاز حملهای جدید علیه ایران گفتوگو کردند.
یک منبع آگاه از تحولات آمریکا که نامش فاش نشده، در گفتوگو با این روزنامه مدعی شد موضوع اصلی در واشنگتن این نیست که آیا حملهای جدید علیه ایران انجام خواهد شد یا نه، بلکه زمان اجرای آن مطرح است.
این منبع همچنین ادعا کرد حمله احتمالی آینده با حملات پیشین متفاوت خواهد بود و اهدافی را در بر میگیرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تاکنون از هدف قرار دادن آنها خودداری کرده بود.
منابع امنیتی اسرائیلی نیز اعلام کردند اقداماتی در چارچوب آمادگی برای احتمال وقوع جنگ جدید با ایران در حال انجام است.
نتانیاهو روز گذشته نیز پس از گفتوگوی تلفنی با ترامپ، نشست امنیتی دیگری را با کابینه محدود اسرائیل برگزار کرده بود.
پیشتر نیز گزارشهایی درباره آمادگی گسترده آمریکا و اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران در طول هفته جاری منتشر شده بود.