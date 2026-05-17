وزیر امور خارجه چین اعلام کرد در جریان سفر رئیس‌جمهور آمریکا به پکن، چین بر خطوط قرمز خود در موضوع تایوان تاکید و هم‌زمان خواستار آتش‌بس پایدار و حل‌وفصل دیپلماتیک تنش‌های مربوط به ایران شده است.

چین در جریان سفر ترامپ پیام‌هایی را درباره تایوان و ایران به آمریکا منتقل کرد وزیر امور خارجه چین اعلام کرد در جریان سفر رئیس‌جمهور آمریکا به پکن، چین بر خطوط قرمز خود در موضوع تایوان تاکید و هم‌زمان خواستار آتش‌بس پایدار و حل‌وفصل دیپلماتیک تنش‌های مربوط به ایران شده است.

پکن/ خبرگزاری آنادولو

چین اعلام کرد که در جریان سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به پکن، موضوع تایوان و تحولات خاورمیانه از محورهای اصلی گفت‌وگوها بوده است.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در گزارشی مکتوب درباره محتوای دیدارهای 13 تا 15 مه گفت که در این سفر، شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ نزدیک به 9 ساعت درباره روابط دوجانبه و همچنین مسائل مربوط به صلح و توسعه جهانی گفت‌وگو کرده‌اند.

او با اشاره به مسئله تایوان تاکید کرد که موضوع «اتحاد مجدد تایوان با چین» بخشی از ماموریت تاریخی حزب کمونیست و همچنین جزء مهمی از نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم است.

وانگ هشدار داد که اگر مسئله تایوان به‌درستی مدیریت شود، روابط چین و آمریکا می‌تواند باثبات بماند و همکاری‌ها گسترش یابد، اما در غیر این صورت تنش‌ها و حتی احتمال درگیری میان دو کشور وجود خواهد داشت.

وزیر امور خارجه چین همچنین تاکید کرد پکن انتظار دارد آمریکا به اصل «چین واحد» و تعهدات خود در بیانیه‌های مشترک پایبند بماند.

او در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت خاورمیانه اشاره کرد و ابراز داشت: شی جین‌پینگ بر این باور است که استفاده از زور راه‌حل بحران‌ها نیست و تنها مسیر درست، گفت‌وگو و مذاکره است.

وانگ افزود: چین، آمریکا را به ادامه مسیر دیپلماسی در موضوع هسته‌ای ایران تشویق کرده و خواستار حفظ آتش‌بس و بازگشایی سریع تنگه هرمز شده است.

او تاکید کرد راه‌حل پایدار برای بحران‌ها، دستیابی به آتش‌بس دائمی و جامع است و باید از بازگشت دوباره تنش‌ها جلوگیری شود.

در پایان این گزارش آمده است که دو کشور در این دیدارها بر ایجاد نوعی «روابط باثبات راهبردی» توافق کرده‌اند و قرار است همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، بهداشت، کشاورزی و ارتباطات مردمی گسترش یابد.