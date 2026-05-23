چین تیم جدید فضانوردان اعزامی به ایستگاه فضایی خود را معرفی کرد

Emre Aytekin, Halil Silahşör
23 مه 2026•بهروزرسانی: 23 مه 2026
پکن/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش شینهوا، ژانگ جینگبو، سخنگوی آژانس برنامه فضایی سرنشیندار چین (CMSA)، در یک نشست خبری، تیم 3 نفرهای را که با فضاپیمای «شنژو-23» به مدار فرستاده میشوند، اعلام کرد. وی اظهار داشت که در ماموریت سرنشیندار شماره 11 به ایستگاه فضایی، فضانوردان ژو یانگژو، ژانگ ژییوان و لای کا-یینگ حضور خواهند داشت.
فضاپیمای «شنژو-23» حامل این تیم، فردا ساعت 23:08 به وقت محلی از مرکز ماهوارهای جیوچوان در شمال غربی این کشور پرتاب خواهد شد.
ژو یانگژو 48 ساله که مهندسی پرواز این ماموریت را بر عهده دارد، پیش از این در ماموریت «شنژو-16» در می 2023 در ایستگاه فضایی تیانگونگ خدمت کرده است. فضانوردان ژانگ ژییوان و لای کا-یینگ اما برای اولین بار در یک ماموریت فضایی سرنشیندار شرکت میکنند.
ژانگ که خلبانی فضاپیما را بر عهده خواهد داشت، پیش از این خلبان جنگنده در نیروی هوایی ارتش آزادیبخش خلق چین بوده و لای نیز به عنوان بازرس ارشد پلیس در هنگ کنگ خدمت کرده است.
اولین فضانورد اهل هنگ کنگ در ایستگاه فضایی
لای اولین فضانوردی خواهد بود که از منطقه اداری ویژه هنگ کنگ چین در ماموریتهای ایستگاه فضایی شرکت میکند. او که در سال 2024 برای قرار گرفتن در گروه 4 فضانوردان برنامه فضایی سرنشیندار چین انتخاب شد، پیش از این در اداره خدمات فنی و دفتر امنیت فرماندهی پلیس هنگ کنگ کار میکرده است. لای که فضانورد زن شماره 4 در ایستگاه فضایی خواهد بود، دارای مدرک دکترا در رشته علوم کامپیوتر است.
اقامت 1 ساله فضانوردان در فضا
تیم جدید فضانوردان، برخلاف ماموریتهای قبلی، به جای 6 ماه، به مدت 1 سال در ایستگاه فضایی فعالیت خواهند کرد. در طول این ماموریت، دادههای سلامتی فضانوردان بررسی شده و تحقیقاتی در مورد اثرات سفرهای فضایی طولانیمدت بر سلامت بدن انسان انجام خواهد شد.
ایستگاه فضایی «تیانگونگ» چین
چین به دلیل ممنوعیت همکاری در زمینه تحقیقات فضایی توسط ایالات متحده و جلوگیری از مشارکت این کشور در برنامه ایستگاه فضایی بینالمللی (ISS)، ایستگاه فضایی مستقل خود را در مدار زمین تاسیس کرد.
ایستگاه «تیانگونگ» که از یک ماژول هسته و دو ماژول آزمایشگاهی تشکیل شده و قرار است یک تلسکوپ فضایی نیز به آن اضافه شود، با الگوبرداری از ایستگاه فضایی از کار افتاده «میر» روسیه ساخته شده است. ماژول هسته اصلی ایستگاه به نام «تیانهه» در 29 آوریل 2021، اولین ماژول آزمایشگاهی به نام «ونتیان» در 24 جولای 2022 و دومین ماژول آزمایشگاهی به نام «منگتیان» در 31 اکتبر 2022 پرتاب شدند.
با اضافه شدن ماژولهای آزمایشگاهی به ماژول هسته، ساختار اصلی ایستگاه تکمیل شده و به مرحله کاربرد و توسعه رسیده است. همچنین برنامهریزی شده است که تلسکوپ فضایی «شونتیان» به عنوان یک ماژول جداگانه به ایستگاه اضافه شود. در این ایستگاه که تیمهای 3 نفره از فضانوردان به صورت چرخشی در آن فعالیت میکنند، پرسنل با فضاپیماهای «شنژو» و تجهیزات تدارکاتی با فضاپیماهای «تیانژو» منتقل میشوند.