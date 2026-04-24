Emre Aytekin
24 آوریل 2026•بهروزرسانی: 24 آوریل 2026
پکن/خبرگزاری آنادولو
چین اعلام کرد که فضاپیمای اکتشافی تیانون-3 را با هدف جمعآوری نمونههای سنگ و خاک از سیاره مریخ در سال 2028 به فضا پرتاب خواهد کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری شینهوا، اداره ملی فضایی چین جزئیات زمانبندی این ماموریت و همچنین پروژههای همکاری علمی انتخابشده برای مشارکت در آن را اعلام کرد. طبق این برنامه، کاوشگر تیانون-3 پس از جمعآوری نمونهها از سطح مریخ، قرار است در سال 2031 به زمین بازگردد.
در چارچوب این ماموریت، پنج پروژه مشترک علمی از سوی موسسات بینالمللی و دانشگاههایی در هنگکنگ و ماکائو برای مشارکت انتخاب شدهاند. از میان تجهیزات علمی توسعهیافته در این پروژهها، سه سامانه اندازهگیری و تحلیل روی ماهواره مداری، یک سامانه روی ماژول خدماتی و یک سامانه نیز روی ربات مریخنورد نصب خواهد شد.
در این ماموریت فضایی، طیفسنجی که توسط «کمیته پژوهشهای فضایی» مستقر در پاریس توسعه یافته، ترکیب معدنی سطح مریخ را بررسی کرده و به دنبال نشانههای احتمالی حیات در این سیاره خواهد بود. همچنین ابزار تحلیل ترکیب یونی مولکولی که توسط دانشگاه صنعتی ماکائو طراحی شده، پدیده فرار اتمسفری مریخ را که باعث از دست رفتن تدریجی جو این سیاره میشود مطالعه خواهد کرد.
از سوی دیگر، طیفسنج لیزری هتروداین توسعهیافته به رهبری دانشگاه چینی هنگ کنگ برای بررسی توزیع ایزوتوپهای آب در جو و میدانهای باد مریخ به کار گرفته خواهد شد.
نام «تیانون» به معنای «جستوجوی حقیقت در آسمانها» است و از اشعار «گو یوآن» شاعر چینی قرن چهارم پیش از میلاد، الهام گرفته شده است.
چین پیشتر نیز در ژوئیه 2020 ماموریت تیانون-1 را شامل یک مدارگرد و مریخنورد به مریخ اعزام کرده بود. این فضاپیما پس از 203 روز سفر به مدار مریخ رسید و مریخنورد «ژورونگ» با موفقیت روی سطح این سیاره فرود آمد.
پس از آن نیز مأموریت تیانون-2 در مه 2025 برای جمعآوری نمونه از سیارک نزدیک زمین «2016 HO3» و مطالعه سیارک «311P» در کمربند سیارکی میان مریخ و مشتری به فضا پرتاب شد.