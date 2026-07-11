İsmail Özdemir
11 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئیه 2026
سربرنیتسا/خبرگزاری آنادولو
در سیویکمین سالگرد نسلکشی سربرنیتسا، پیکر 10 قربانی دیگر که هویتشان شناسایی شده و خانوادههایشان با دفن آنها موافقت کردهاند، امروز پس از برگزاری مراسمی در گورستان یادبود پوتوچاری به خاک سپرده میشود.
پیش از نماز میت، مراسم یادبود در مرکز یادبود سربرنیتسا برگزار خواهد شد. در این مراسم مقامهای بلندپایه از کشورهای مختلف، از جمله ترکیه، سفیران، مهمانان رسمی و خانوادههای قربانیان حضور خواهند داشت.
با دفن این 10 قربانی، شمار افرادی که در گورستان یادبود پوتوچاری به خاک سپرده شدهاند به 6 هزار و 782 نفر خواهد رسید. جوانترین قربانیای که امسال دفن میشود، سناد یوسیچ است که هنگام کشته شدن 20 سال داشت و مسنترین قربانی، رامو داوتوویچ، هنگام قتل 56 ساله بود.
در نسلکشی سربرنیتسا که پس از جنگ جهانی دوم بهعنوان بزرگترین تراژدی انسانی اروپا شناخته میشود، پس از اشغال این شهر در 11 ژوئیه 1995 به دست نیروهای صرب تحت فرمان راتکو ملادیچ، دستکم 8 هزار و 372 مرد بوسنیایی مسلمان کشته شدند. قربانیان پس از قتل در گورهای جمعی دفن شدند و پیکرهای شناساییشده هر سال در 11 ژوئیه طی مراسمی در پوتوچاری به خاک سپرده میشوند.