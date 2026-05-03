کره شمالی اتهامات آمریکا مبنی بر اینکه پشت حملات سایبری بین‌المللی قرار دارد را رد کرده و آن را «افتراهای بی‌اساس» خواند.

پیونگ‌یانگ اتهامات آمریکا درباره حملات سایبری را بی‌اساس خواند کره شمالی اتهامات آمریکا مبنی بر اینکه پشت حملات سایبری بین‌المللی قرار دارد را رد کرده و آن را «افتراهای بی‌اساس» خواند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

کره شمالی اتهامات آمریکا مبنی بر اینکه پشت حملات سایبری بین‌المللی قرار دارد را رد کرده و آن را «افتراهای بی‌اساس» خواند.

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA)، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد که دولت واشنگتن تلاش می‌کند علیه پیونگ‌یانگ «تصویری از یک تهدید سایبری غیرواقعی» ایجاد کند.

این سخنگو تاکید کرد که مرتبط دانستن این اقدامات با کره شمالی «ادعایی یک‌جانبه» است.

وی همچنین گفت که تلاش آمریکا برای معرفی خود به عنوان «قربانی» در این حوزه «غیرمنطقی» است و افزود: واشنگتن به دلیل کنترل بر زیرساخت‌های جهانی فناوری اطلاعات، خود علیه سایر کشورها حملات سایبری انجام می‌دهد.

به گفته این سخنگو، به همین دلیل توصیف آمریکا از خود به عنوان «قربانی» متناقض است.

دولت آمریکا در نوامبر 2025 برخی از بانکداران و نهادهای کره شمالی را که به اتهام پول‌شویی ناشی از جرایم سایبری تحت پیگرد بودند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در ماه مارس، 6 فرد و 2 نهاد مرتبط با عملیات وابسته به کره شمالی را تحریم کرد و اعلام نمود که این ساختارها درآمدهای غیرقانونی را از طریق دارایی‌های دیجیتال منتقل می‌کردند.