پیشرفت مثبت در مذاکرات آمریکا و ایران با میانجیگری قطر وزارت امور خارجه قطر از حصول پیشرفت‌های مثبت در روند مذاکرات غیرمستقیم میان هیئت‌های ایالات متحده آمریکا و ایران در پایتخت این کشور خبر داد.

دوحه/ خبرگزاری آنادولو

ماجد محمد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در دیدارهای جداگانه با هیئت‌های مذاکره‌کننده آمریکا و ایران در دوحه با میانجیگری قطر و پاکستان، پیشرفت مثبتی در موضوعات مربوط به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد حاصل شده است.

الانصاری با بیان اینکه این پیشرفت‌ها با اتکا به نتایج به دست آمده در «نشست دریاچه لوسرن» در سوئیس به دست آمده است، تصریح کرد که طرفین برای ادامه مذاکرات در دوره پیش‌رو با یکدیگر به توافق رسیده‌اند.

وی همچنین افزود که مقرر شده است دور بعدی گفت‌وگوها در اسرع وقت و پس از اتمام مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران برگزار شود.

