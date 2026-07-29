ترکیه در امتداد مرز استان وان با ایران، برای نخستین بار در مناطق صعب‌العبور شهرستان باش‌قلعه از دیوارهای فولادی مدولار استفاده می‌کند.

پیشرفت احداث دیوار امنیتی و ساخت دیوار فولادی در مرز ترکیه و ایران ترکیه در امتداد مرز استان وان با ایران، برای نخستین بار در مناطق صعب‌العبور شهرستان باش‌قلعه از دیوارهای فولادی مدولار استفاده می‌کند.

وان/ خبرگزاری آنادولو

عملیات احداث دیوار امنیتی ترکیه در امتداد مرز استان وان با ایران در چارچوب تدابیر مقابله با تروریسم، قاچاق و مهاجرت غیرقانونی همچنان ادامه دارد.

از مجموع 305 کیلومتر مسیر پیش‌بینی‌شده برای این پروژه، تاکنون 235 کیلومتر آن تکمیل شده و ساخت 70 کیلومتر باقی‌مانده در شهرستان باش‌قلعه در دست اجرا است.

در بخشی 6 کیلومتری از مرز باش‌قلعه که دارای شرایط جغرافیایی سخت و دسترسی دشوار است، برای نخستین بار سامانه دیوار فولادی مدولار نصب گردیده است.

این دیوار شامل پایه بتنی 1 متری، سازه فولادی 5 متری و سیم خاردار تیغی به ارتفاع 90 سانتی‌متر است.

همزمان با ساخت دیوارهای بتنی و جاده‌های گشتی، زیرساخت‌ها و تجهیزات پیشرفته نظارتی مانند دوربین‌های حرارتی، رادار، حسگرهای هوشمند، پهپادها، خودروهای زمینی بدون سرنشین و سامانه‌های ضدپهپاد در امتداد مرز به کار گرفته شده‌اند.

نیروهای مرزبانی ترکیه نیز با استقرار در نقاط مرتفع و استفاده از این تجهیزات و سگ‌های آموزش‌دیده، به‌صورت شبانه‌روزی با عبورهای غیرقانونی مقابله کرده و امنیت مرز را تأمین می‌کنند.

