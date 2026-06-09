09 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئن 2026
بوگوتا / خبرگزاری آنادولو
در حالی که شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاستجمهوری پرو ادامه دارد، روبرتو سانچز، نامزد چپگرای ائتلاف «با هم برای پرو»، از رقیب راستگرای خود کیکو فوجیموری پیشی گرفته است.
بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی دفتر ملی فرآیندهای انتخاباتی پرو (ONPE)، با شمارش 95.22 درصد صندوقها، سانچز با کسب 8 میلیون و 884 هزار و 280 رای معادل 50.11 درصد آرا در صدر قرار دارد.
در مقابل، فوجیموری، نامزد حزب راستگرای «نیروی مردمی»، با 8 میلیون و 842 هزار و 993 رلی و کسب 49.88 درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت.
سانچز در جمع هواداران خود در میدان تاریخی سنمارتین در لیما پایتخت این کشور گفت که به پیروزی در انتخابات اطمینان دارد و تاکید کرد زمان تغییر در پرو فرا رسیده است.
وی ضمن قدردانی از جوامع بومی، کشاورزان، کارگران و اقشار آسیبپذیر جامعه، افزود: «دادههای موجود نشان میدهد ما پیشتاز هستیم، اما به قانون و نهادهای رسمی احترام میگذاریم. تا زمان اعلام نتایج رسمی از آرا محافظت خواهیم کرد و با صبر پیروزی خود را اعلام میکنیم».
همچنین بر اساس نتایج شمارش سریع مشترک موسسه نظارتی «ترانسپارنسیا» و شرکت نظرسنجی «ایپسوس»، سانچز 50.3 درصد و فوجیموری 49.7 درصد آرا را به دست آوردهاند.
مطابق قانون اساسی پرو، برنده انتخابات در روز 28 ژوئیه، همزمان با سالروز استقلال این کشور، به طور رسمی ریاستجمهوری را بر عهده خواهد گرفت.