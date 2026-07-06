دبیرکل ناتو، در آخرین پیام خود از دفتر مرکزی در بروکسل، قبل از آغاز اجلاس آنکارا، اظهار داشت که تمرکز این اجلاس بر نتیجه محوری خواهد بود.

پیام ویدیویی روته از مقر ناتو در بروکسل در مورد اجلاس آنکارا دبیرکل ناتو، در آخرین پیام خود از دفتر مرکزی در بروکسل، قبل از آغاز اجلاس آنکارا، اظهار داشت که تمرکز این اجلاس بر نتیجه محوری خواهد بود.

بروکسل / خبرگزاری آنادولو

مارک روته، دبیرکل ناتو در آخرین پیام خود از دفتر مرکزی در بروکسل، قبل از آغاز اجلاس آنکارا، اظهار داشت که این اجلاس بر نتیجه محور بودن تمرکز خواهد داشت.

ناتو پیام ویدیویی روته در مورد اجلاس آنکارا را از طریق پلتفرم رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس به اشتراک گذاشت.

روته در این پیام افزود: در مورد برنامه‌های بودجه‌ای معتبر برای رسیدن به هدف جدید 5 درصدی، افزایش تولید دفاعی و ادامه حمایت از اوکراین بحث خواهد شد.

دبیرکل ناتو خاطرنشان کرد: ما سال گذشته در لاهه به موفقیت‌های زیادی دست یافتیم، اما اکنون باید به وعده‌های داده شده در آنجا عمل کنیم.

روته گفت که تحولات مثبتی در افزایش تولید در صنعت دفاعی رخ داده است.

او در مورد اوکراین اظهار داشت: لازم است اطمینان حاصل شود که اوکراین آنچه را که برای قوی ماندن در نبرد و البته در بهترین موقعیت ممکن هنگام شروع مذاکرات صلح نیاز دارد، در اختیار دارد.