پیام اردوغان به مناسبت روز جهانی کارگر

Kaan Bozdoğan
01 مه 2026•بهروزرسانی: 01 مه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه با انتشار پیامی، فرا رسیدن اول ماه می، «روز کارگر و همبستگی» را تبریک گفت.
در پیام تبریک رئیس جمهور اردوغان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی NSosyal آمده است: اول ماه مه، روز کارگر و همبستگی را به همه برادران و خواهران کارگرمان که از طریق کار خود امرار معاش میکنند و برای کشور و ملت خود ارزش افزوده میآفرینند، تبریک میگویم و درود و عشق خود را به همه کارگران، کارفرمایان و کارمندان در سراسر کشور میفرستم.