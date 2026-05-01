پیام اردوغان به مناسبت روز جهانی کارگر

استانبول / خبرگزاری آنادولو



رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با انتشار پیامی، فرا رسیدن اول ماه می، «روز کارگر و همبستگی» را تبریک گفت.

در پیام تبریک رئیس جمهور اردوغان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی NSosyal آمده است: اول ماه مه، روز کارگر و همبستگی را به همه برادران و خواهران کارگرمان که از طریق کار خود امرار معاش می‌کنند و برای کشور و ملت خود ارزش افزوده می‌آفرینند، تبریک می‌گویم و درود و عشق خود را به همه کارگران، کارفرمایان و کارمندان در سراسر کشور می‌فرستم.