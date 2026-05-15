Emre Aytekin
15 مه 2026•بهروزرسانی: 15 مه 2026
پکن/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه چین اعلام کرد دونالد ترامپ و شی جین پینگ در دیدار خود درباره مسائل مهم دوجانبه و موضوعات بینالمللی و منطقهای گفتوگو کرده و در چندین زمینه به درک مشترک دست یافتهاند.
در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است: روسای جمهور دو کشور بر سر چشمانداز ایجاد روابطی مبتنی بر ثبات راهبردی و سازنده توافق کردند.
در ادامه تاکید شد که این روابط طی سه سال آینده و فراتر از آن، مسیر راهبردی روابط چین و آمریکا را تعیین کرده، توسعه باثبات، مستحکم و پایدار مناسبات دوجانبه را تقویت خواهد کرد و صلح، رفاه و پیشرفت بیشتری برای جهان به ارمغان خواهد آورد.
در این بیانیه همچنین آمده است که دو طرف درباره رسیدگی مناسب به نگرانیهای متقابل و تقویت ارتباط و هماهنگی در مسائل منطقهای و بینالمللی به تفاهم رسیدهاند.