وزارت خارجه چین اعلام کرد رؤسای‌جمهور آمریکا و چین در جریان سفر دونالد ترامپ به پکن، درباره ایجاد روابطی مبتنی بر ثبات راهبردی و توسعه پایدار مناسبات دوجانبه به تفاهم رسیدند.

پکن: ترامپ و شی جین پینگ بر چشم‌انداز روابط باثبات راهبردی توافق کردند وزارت خارجه چین اعلام کرد رؤسای‌جمهور آمریکا و چین در جریان سفر دونالد ترامپ به پکن، درباره ایجاد روابطی مبتنی بر ثبات راهبردی و توسعه پایدار مناسبات دوجانبه به تفاهم رسیدند.

پکن/ خبرگزاری آنادولو



وزارت امور خارجه چین اعلام کرد دونالد ترامپ و شی جین پینگ در دیدار خود درباره مسائل مهم دوجانبه و موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای گفت‌وگو کرده و در چندین زمینه به درک مشترک دست یافته‌اند.

در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است: روسای جمهور دو کشور بر سر چشم‌انداز ایجاد روابطی مبتنی بر ثبات راهبردی و سازنده توافق کردند.

در ادامه تاکید شد که این روابط طی سه سال آینده و فراتر از آن، مسیر راهبردی روابط چین و آمریکا را تعیین کرده، توسعه باثبات، مستحکم و پایدار مناسبات دوجانبه را تقویت خواهد کرد و صلح، رفاه و پیشرفت بیشتری برای جهان به ارمغان خواهد آورد.

در این بیانیه همچنین آمده است که دو طرف درباره رسیدگی مناسب به نگرانی‌های متقابل و تقویت ارتباط و هماهنگی در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به تفاهم رسیده‌اند.

