پوتین چند روز پس از سفر ترامپ به چین رفت

Emre Aytekin
20 مه 2026•بهروزرسانی: 20 مه 2026
پکن/خبرگزاری آنادولو
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، برای سفری دو روزه وارد پکن شد؛ سفری که تنها چند روز پس از سفر رسمی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به چین انجام میشود.
براساس گزارشها، پوتین شامگاه گذشته وارد پکن شد و در فرودگاه مورد استقبال وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، قرار گرفت.
قرار است صبح امروز مراسم رسمی استقبال از رئیسجمهور روسیه در میدان تیانآنمن برگزار شود.
پوتین سپس با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، دیدار دوجانبه و نشست هیئتهای دو کشور را برگزار خواهد کرد و در ادامه همان روز چین را ترک میکند.
سفر پوتین در حالی انجام میشود که ترامپ نیز 13 تا 15 مه در سفری رسمی به چین رفته بود.
رئیسجمهور آمریکا در آن سفر علاوه بر دیدارهای رسمی، از معبد آسمان در پکن بازدید کرده و در ضیافت شام رسمی و نشست چای با شی جینپینگ شرکت کرده بود.
این بیستوپنجمین سفر پوتین به چین از زمان حضورش در قدرت به شمار میرود.
او آخرین بار در سپتامبر 2025 برای شرکت در مراسم هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم به پکن سفر کرده بود.
پوتین پیش از سفر خود در پیامی ویدئویی تتکید کرد که ائتلاف راهبردی روسیه و چین نقشی مهم و باثبات در عرصه جهانی دارد و گفت: ما علیه هیچ کشوری ائتلاف تشکیل نمیدهیم، بلکه برای صلح و رفاه جهانی تلاش میکنیم.
وی همچنین روابط دو کشور را «بیسابقه» توصیف کرد و اذعان داشت: همکاریهای منظم و دیدارهای مستمر میان مقامهای ارشد دو کشور نقش مهمی در توسعه روابط مسکو و پکن داشته است.
انتظار میرود در جریان این سفر حدود 40 سند همکاری میان دو کشور امضا شود؛ اسنادی که بیشتر بر همکاریهای اقتصادی و روابط راهبردی متمرکز خواهند بود.
در سالهای اخیر، تشدید رقابت چین و آمریکا و همچنین جنگ اوکراین باعث نزدیکی بیشتر پکن و مسکو شده است.
چین در شرایط تحریمهای غرب علیه روسیه، همکاری اقتصادی خود با مسکو بهویژه در حوزه انرژی را افزایش داده است.
حجم تجارت دو کشور در سالهای 2023 و 2024 از 240 میلیارد دلار فراتر رفت و حدود نیمی از صادرات نفت خام و گاز طبیعی روسیه توسط چین خریداری شد.
همچنین جنگ در ایران و اختلال در انتقال انرژی از تنگه هرمز، اهمیت روسیه را برای تأمین انرژی چین افزایش داده است.
چین و روسیه روابط خود را «شراکت جامع هماهنگی راهبردی در عصر جدید» توصیف میکنند و در بسیاری از مسائل جهانی در برابر آمریکا و متحدان غربی مواضع نزدیک و هماهنگی دارند.
دو کشور همچنین همکاری نزدیکی در قالب سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس ادامه میدهند.