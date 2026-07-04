پوتین سالگرد استقلال آمریکا را به ترامپ تبریک گفت

Emre Gürkan Abay
04 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئیه 2026
مسکو/خبرگزاری آنادولو
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه در پیامی به دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفت.
کاخ کرملین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که پوتین در این پیام، امضای اعلامیه استقلال آمریکا را نهتنها آغاز شکلگیری این کشور، بلکه نقطه عطفی مهم در تاریخ جهان توصیف کرده است.
وی همچنین یادآور شده که روسیه در آن دوره از مبارزه مستعمرههای آمریکای شمالی برای استقلال از بریتانیا حمایت کرده و دو کشور در جنگهای جهانی بهعنوان متحد علیه نازیسم جنگیدهاند.
پوتین با اشاره به اینکه روسیه و آمریکا بهعنوان دو قدرت بزرگ هستهای مسئولیتی ویژه در حفظ امنیت و ثبات جهانی دارند، تاکید کرد: برقراری روابط سازنده، برابر و مبتنی بر منافع متقابل میان مسکو و واشنگتن، به سود مردم دو کشور و جامعه بینالمللی است.