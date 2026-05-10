پوتین: دیدار با زلنسکی فقط برای امضای توافق نهایی ممکن است رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد در صورت دستیابی به توافق صلح بلندمدت، آماده دیدار با رئیس‌جمهور اوکراین در مسکو یا کشوری ثالث است.

مسکو/خبرگزاری آنادولو

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پس از مراسم روز پیروزی 9 مه در کرملین، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در صورت دستیابی به توافق نهایی بلندمدت، آماده دیدار با ولودیمیر زلنسکی در مسکو یا کشوری ثالث هستم، اما این دیدار باید برای امضای توافق نهایی باشد نه انجام مذاکرات.

وی با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده از سوی زلنسکی درباره ارسال پهپاد به مسکو در جریان مراسم، گفت: وزارت دفاع روسیه تاکنون گزارشی درباره وقوع تحریک یا حمله ارائه نکرده است.

پوتین درباره برگزاری رژه نظامی روز پیروزی بدون نمایش گسترده تسلیحات و تجهیزات نظامی توضیح داد این تصمیم نه‌تنها به دلایل امنیتی، بلکه به‌دلیل تمرکز ارتش روسیه بر شکست نهایی نیروهای اوکراینی اتخاذ شده است.

پوتین همچنین گفت: پس از تهدیدهای مطرح‌شده علیه مراسم 9 مه، روسیه با مقام‌های چین، هند و آمریکا درباره احتمال حملات موشکی گسترده به کی‌یف رایزنی کرده است.

وی افزود نزدیکی مراکز فرماندهی اوکراین به نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی می‌توانست در صورت حمله، مشکلاتی ایجاد کند.

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به پیشنهاد دونالد ترامپ درباره آتش‌بس دو روزه و تبادل اسرا گفت: مسکو این پیشنهاد را به‌دلیل ماهیت انسانی آن پذیرفته است.

وی همچنین اظهار داشت: روسیه در 5 مه فهرستی شامل 500 اسیر اوکراینی را برای تبادل ارائه کرده اما کی‌یف تاکنون پاسخ روشنی نداده است.

پوتین تأکید کرد هرگز دیدار با زلنسکی را رد نکرده و در صورت دستیابی به توافق نهایی، آماده ملاقات است.

پوتین خاطرنشان کرد: در آن دیدار باید چیزی امضا و پرونده نهایی بسته شود؛ آنجا نباید مذاکره صورت گیرد.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین درباره تنش‌های پیرامون ایران گفت که تشدید درگیری‌ها به زیان همه طرف‌ها خواهد بود. روابط خوب مسکو با تهران و کشورهای خلیج، روسیه را در موقعیت حساسی قرار داده است.

