رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا در انکوریج هیچ توافقی درباره پایان جنگ اوکراین امضا نشد، اما مسکو پیشنهاد مصالحه ارائه‌شده را پذیرفته است.

پوتین: در دیدار با ترامپ توافقی درباره پایان جنگ اوکراین امضا نشد رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا در انکوریج هیچ توافقی درباره پایان جنگ اوکراین امضا نشد، اما مسکو پیشنهاد مصالحه ارائه‌شده را پذیرفته است.

مسکو/خبرگزاری آنادولو

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد که در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شهر انکوریج، هیچ توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین امضا نشده، اما روسیه پیشنهاد مصالحه ارائه‌شده را پذیرفته است.

پوتین در گفت‌وگو با شبکه دولتی «روسیه-24» با اشاره به حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی و تاسیسات انرژی این کشور گفت: این حملات در تامین سوخت مشکلاتی ایجاد کرده، اما وضعیت بحرانی نیست.

رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که برای رفع این مشکل باید تعمیرات تاسیسات با سرعت بیشتری انجام شود، حجم لازم واردات تأمین شود و حفاظت از این مراکز به‌طور مؤثر تضمین شود.

پوتین همچنین بر ضرورت هماهنگی کامل میان تمامی نهادهای مسئول در مقابله با حملات پهپادی و موشکی تاکید کرده و گفت: هدف اصلی، حفاظت از مردم و کاهش خسارت‌های واردشده به اقتصاد، تولید و صنعت است.

وی درباره وضعیت کریمه نیز اظهار داشت که ارسال سوخت از طریق مسیرهای زمینی و دریایی افزایش خواهد یافت و با وجود ذخایر چندروزه، نیازهای این منطقه تامین خواهد شد.

پوتین همچنین خواستار افزایش سریع و قابل توجه تولید سامانه‌های پدافند هوایی شد و گفت روسیه باید همزمان با تغییر نیازهای جنگ، استفاده دشمن از فناوری‌های جدید و ورود پهپادهای پیشرفته از اروپا، توان دفاعی خود را به‌طور مستمر ارتقا دهد.

رئیس‌جمهور روسیه در پایان گفت که حملات اوکراین به زیرساخت‌های غیرنظامی علاوه بر ایجاد خسارت، با هدف دامن زدن به یک کارزار تبلیغاتی و ایجاد شکاف در جامعه روسیه انجام می‌شود، اما این تلاش‌ها به نتیجه نخواهد رسید.