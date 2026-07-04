پوتین: به حملات علیه صنایع نظامی اوکراین ادامه خواهیم داد

Ali Cura, Halil Silahşör
04 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئیه 2026
مسکو/ خبرگزاری آنادو
ولادیمیر پوتین در دیدار با فرماندهان یگانهای نظامی حاضر در اوکراین، اظهار داشت که کییف با ارائه «آمارهای خیالی از نتایج ادعایی» در میدان نبرد، در حال پیشبرد یک عملیات تبلیغاتی است.
وی با بیان اینکه هدف واقعی دولت کییف و «نمایندگان به اصطلاح صلحطلب اروپایی» برقراری صلح نیست بلکه تداوم جنگ با روسیه است، افزود: اروپا با اظهارات و اقدامات عملی خود، گمانهزنیها درباره نیت واقعی رهبران اروپایی برای «ادامه جنگ تا آخرین فرد اوکراینی» را تایید میکند.
پوتین در ادامه تصریح کرد: «در بیانیه مشترک 7 ژوئن 2026 برخی رهبران اتحادیه اروپا آمده است که از استفاده نوآورانه رژیم کییف از فناوریهای بدون سرنشین استقبال میکنند. آیا منظور آنها از استفاده 'نوآورانه'، حمله به تاسیسات و زیرساختهای غیرنظامی ما، وسایل نقلیه حامل غیرنظامیان و کودکان، و خوابگاههای دانشجویی است؟ حملات گسترده و گروهی به زیرساختهای مجتمعهای نظامی-صنعتی اوکراین و تاسیسات پشتیبان آن باید ادامه یابد. برنامههای آنها در حال اجراست و ما نیز مجبوریم پاسخی متناسب به این اقدامات بدهیم.»