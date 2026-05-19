پوتین: ائتلاف راهبردی روسیه و چین علیه هیچ کشوری نیست رئیس‌جمهور روسیه پیش از سفر رسمی به چین، روابط مسکو و پکن را «بی‌سابقه» توصیف کرده و گفت ائتلاف راهبردی دو کشور با هدف حفظ صلح و رفاه جهانی شکل گرفته است.

مسکو/ خبرگزاری آنادولو

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پیش از سفر رسمی خود به چین، در پیامی ویدیویی خطاب به مردم این کشور اعلام کرد: ائتلاف راهبردی نزدیک میان روسیه و چین نقش مهم و باثباتی در عرصه جهانی ایفا می‌کند و علیه هیچ کشوری نیست.

وی ضمن ابراز خرسندی از سفر دوباره به پکن، تاکید کرد: دیدارهای منظم و رایزنی‌های سطح بالای دو کشور بخش مهمی از تلاش‌های مشترک برای توسعه روابط دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده همکاری است.

پوتین با اشاره به امضای «پیمان حسن همجواری، دوستی و همکاری» میان روسیه و چین در ۲۵ سال پیش، گفت: امروز روابط روسیه و چین واقعا به سطحی بی‌سابقه رسیده است.

رئیس‌جمهور روسیه افزود: مسکو و پکن با اطمینان به آینده نگاه می‌کنند و همکاری‌های خود را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی گسترش داده‌اند.

وی همچنین گفت روسیه و چین برای نزدیک‌تر شدن ملت‌های دو کشور، رژیم لغو روادید متقابل را اجرایی کرده‌اند.

پوتین درباره ائتلاف دو کشور اظهار داشت: ائتلاف راهبردی نزدیک روسیه و چین در صحنه جهانی نقشی مهم و باثبات ایفا می‌کند. ما علیه هیچ‌کس ائتلاف تشکیل نمی‌دهیم، بلکه برای صلح و رفاه همگانی تلاش می‌کنیم.

