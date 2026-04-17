پنجمین مجمع دیپلماسی آنتالیا آغاز شد

آنتالیا/خبرگزاری آنادولو

پنجمین مجمع دیپلماسی آنتالیا با حمایت نهاد ریاست جمهوری و میزبانی وزارت امور خارجه ترکیه، آغاز به کار کرد.

این مجمع که خبرگزاری آنادولو شریک ارتباطی جهانی آن است، با شعار «مقابله با عدم قطعیت‌ها در مسیر طراحی آینده» در مرکز کنگره و نمایشگاهی «NEST» در منطقه گردشگری بَلَک برگزار می‌شود.

مجمع دیپلماسی آنتالیا که نخستین دوره آن در سال 2021 برگزار شده بود، امسال نیز با مشارکت گسترده مقام‌های بین‌المللی در حال برگزاری است. در این نشست، بیش از 20 رئیس دولت و حکومت، حدود 15 معاون رئیس دولت و حکومت، بیش از 50 وزیر از جمله بیش از 40 وزیر امور خارجه، و افزون بر 460 مقام ارشد از بیش از 150 کشور جهان، از جمله 75 نماینده سازمان‌های بین‌المللی، به همراه شمار زیادی از دانشگاهیان و دانشجویان حضور دارند.

حدود نیمی از شرکت‌کنندگان در سطح روسای دولت و حکومت از آفریقا و اروپا هستند. همچنین 40 درصد شرکت‌کنندگان در سطح وزیر امور خارجه از آفریقا، 35 درصد از اروپا و 22 درصد از آسیا در این نشست شرکت می‌کنند.

همزمان با برگزاری این رویداد، تدابیر امنیتی گسترده‌ای در اطراف محل برگزاری اجلاس اتخاذ شده است. این نشست با برگزاری دیدارهای دوجانبه، نشست‌های تخصصی و کنفرانس‌های خبری ادامه دارد.