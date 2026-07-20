ترکیه در پنجاه و دومین سالگرد عملیات صلح قبرس، تاکید کرد با تمام توان برای محافظت از منافع جمهوری ترک قبرس شمالی و تضمین به رسمیت شناختن برابری حاکمیت و جایگاه برابر بین‌المللی که حق ذاتی ترک‌های قبرس است، تلاش خواهد کرد.

پنجاه‌‌و‌دومین سالگرد عملیات صلح قبرس؛ تاکید ترکیه بر ادامه حمایت از منافع ترک‌های قبرس ترکیه در پنجاه و دومین سالگرد عملیات صلح قبرس، تاکید کرد با تمام توان برای محافظت از منافع جمهوری ترک قبرس شمالی و تضمین به رسمیت شناختن برابری حاکمیت و جایگاه برابر بین‌المللی که حق ذاتی ترک‌های قبرس است، تلاش خواهد کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ترکیه طی مطلبی در حساب کاربری این نهاد در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: پنجاه و دومین سالگرد عملیات صلح قبرس با افتخار جشن گرفته می‌شود و ترکیه با تمام توان خود برای محافظت از منافع جمهوری ترک قبرس شمالی در آینده و تضمین به رسمیت شناختن برابری حاکمیت و جایگاه برابر بین‌المللی که حق ذاتی ترک‌های قبرس است، تلاش خواهد کرد.

در این پست آمده است: ما با افتخار پنجاه و دومین سالگرد عملیات صلح قبرس را که اوج مبارزه آزادی‌خواهانه مردم ترک قبرس بود، جشن می‌گیریم. دقیقاً 52 سال پیش، ترکیه، با اقدام در چارچوب حقوق و تعهدات خود برگرفته از پیمان تضمین 1960، جان و هستی ترک‌های قبرس را در این جزیره تضمین کرد.

وزارت امور خارجه ترکیه تأکید کرد که امروز، مردم ترک قبرس در صلح و امنیت، تحت پرچم آزاد و در اهتزاز جمهوری ترک قبرس شمالی زندگی می‌کنند. ترکیه به عنوان سرزمین مادری و ضامن، همچون گذشته، به حفاظت از منافع جمهوری ترک قبرس شمالی، امروز و در آینده ادامه خواهد داد و با تمام توان خود برای تضمین به رسمیت شناختن برابری حاکمیت و جایگاه برابر بین‌المللی که حق ذاتی ترک‌های قبرس است، تلاش خواهد کرد.

در ادامه این پست آمده است: ما با رحمت، یاد سربازان و مجاهدان خود را که صلح را در قبرس برقرار کردند و در راه آرمان ملی ما به شهادت رسیدند، گرامی می‌داریم و از جانبازان خود قدردانی می‌کنیم.