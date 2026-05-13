پنتاگون نام عملیات نظامی علیه ایران را به «چکش» تغییر می‌دهد وزارت دفاع آمریکا در صدد است برای دور زدن محدودیت‌های قانونی کنگره، نام عملیات نظامی احتمالی علیه ایران را در صورت نقض آتش‌بس تغییر دهد.

واشنگتن/ هاکان چپور/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش آنادولو به نقل از شبکه ان‌بی‌سی نیوز، مقامات آمریکایی فاش کردند که پنتاگون در حال بررسی تغییر نام عملیات علیه ایران به«عملیات چکش سنگین»​​​​​​​ است.

این اقدام با هدف جلوگیری از محدودیت‌های زمانی مربوط به روند ابلاغ 60 روزه به کنگره صورت می‌گیرد. پیش از این، عملیات مذکور با نام «خشم حماسی» شناخته می‌شد که دولت آمریکا در اوایل ماه می پایان آن را به کنگره اعلام کرده بود.

طبق قوانین ایالات متحده، دولت موظف است 60 روز پس از آغاز هرگونه اقدام نظامی خارجی، گزارش خود را به کنگره ارائه دهد و برای ادامه آن مجوز دریافت کند.

تغییر نام عملیات به «چکش» بلافاصله پس از اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر «شکننده بودن وضعیت آتش‌بس» مطرح شده است.

عملیات «خشم حماسی» با دستور ترامپ در تاریخ 28 فوریه 2026 آغاز شده بود.

