پنتاگون: مرحله اصلی بررسی خروج سال 2021 از افغانستان به پایان رسید پنتاگون اعلام کرد هیئت بررسی خروج «آشفته» سال 2021 از افغانستان، مرحله اصلی گفت‌وگو با رهبران نظامی و غیرنظامی را به پایان رسانده است.

واشینگتن/ خبرگزاری آنادولو

وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا از تکمیل «مرحله اساسی» مصاحبه با مقامات ارشد نظامی و سیاسی در چارچوب تحقیقات مربوط به نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خبر داد.

شان پارنل، سخنگوی پنتاگون و مسئول این تحقیق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این هیئت به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و توسط پیت هگست، وزیر جنگ، برای انجام «جامع‌ترین بررسی پس از عملیات نظامی در تاریخ معاصر» تشکیل شده است.

وی تأکید کرد که هدف این تحقیق، شفاف‌سازی کامل وقایع اوت 2021 برای مردم آمریکا و شناسایی شکست‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری است.

در میان افرادی که مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، نام‌های برجسته‌ای همچون ژنرال مارک میلی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش، ژنرال کنت مکنزی، فرمانده سابق سنتکام و ژنرال دیوید برگر به چشم می‌خورد. علاوه بر مصاحبه‌ها، بررسی بیش از 9 میلیون سند نیز به پایان رسیده است. پارنل با تأکید بر لزوم پاسخگویی ارتش به مردم، خاطرنشان کرد که این اقدامات برای جلوگیری از تکرار چنین تراژدی‌هایی در آینده انجام می‌شود.

