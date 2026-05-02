پنتاگون: محاصره دریایی 4.8 میلیارد دلار به ایران زیان وارد کرده است

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت که محاصره دریایی ایران توسط آمریکا طی بیش از دو هفته گذشته احتمالا حدود 4.8 میلیارد دلار برای تهران هزینه در پی داشته باشد.

این مقام پنتاگون در گفت‌وگو با روزنامه «هیل» با اشاره به برآوردهای واشنگتن درباره هزینه‌های جنگ گفت که این محاصره از نظر کاهش درآمدهای نفتی حدود 4.8 میلیارد دلار زیان برای ایران به همراه داشته است.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نیز در 30 آوریل اعلام کرده بود که به دلیل اجرای این محاصره دریایی علیه بنادر ایران، تاکنون 42 کشتی مجبور به بازگشت شده‌اند.

پس از حملات آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه، سپاه پاسداران ایران در دوم مارس اعلام کرد که تنگه هرمز به روی عبور و مرور بسته شده است. در ادامه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از شکست روند مذاکرات با ایران در اسلام‌آباد، روند محاصره تنگه هرمز را اعلام کرد و محاصره دریایی علیه تمامی کشتی‌هایی که وارد بنادر ایران می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند آغاز شد.