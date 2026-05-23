Zeynep Katre Oran
23 مه 2026•بهروزرسانی: 23 مه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) مجموعه تازهای از اسناد، تصاویر و ویدئوهای مربوط به «اشیای پرنده ناشناس» و «پدیدههای ناشناس هوایی» را منتشر کرد.
این اقدام در پی دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای رفع محرمانگی از پروندههای مرتبط با بشقاب پرندهها انجام شده و شامل ویدئوها، گزارشهای رسمی، سوابق تحقیقات و شهادتهای نظامیان و غیرنظامیان است.
در یکی از ویدئوهای منتشرشده، سه جسم ناشناس دیده میشوند که گفته شده در سال 2019 توسط حسگر فروسرخ یک سامانه نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس ثبت شدهاند.
ویدئوی دیگری مربوط به سال 2022 نیز چهار جسم ناشناس را در نزدیکی کشتیها در آبهای اطراف ایران نشان میدهد. پنتاگون پیشتر نیز در 8 مه نخستین مجموعه اسناد مربوط به بشقاب پرنده ها را منتشر کرده بود.