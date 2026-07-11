وزارت دفاع آمریکا، اسناد تازه‌ای مربوط به اشیای پرنده و پدیده‌های هوایی ناشناس را در اختیار افکار عمومی قرار داد.

پنتاگون اسناد و تصاویر جدیدی درباره اشیا‌ی پرنده ناشناس منتشر کرد وزارت دفاع آمریکا، اسناد تازه‌ای مربوط به اشیای پرنده و پدیده‌های هوایی ناشناس را در اختیار افکار عمومی قرار داد.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو



وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، اسناد تازه‌ای شامل ویدئوها و تصاویر مربوط به «اشیای پرنده ناشناس» و «پدیده‌های هوایی ناشناس» را در منتشر کرد.

به گزارش شبکه خبری «سی‌بی‌اس»، این اسناد در چارچوب دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای خارج کردن پرونده‌های دولتی مرتبط با پرنده های ناشناس از طبقه‌بندی محرمانه و انتشار عمومی آن‌ها منتشر شده است.

در این مجموعه، در مجموع 40 فایل شامل اسناد، ویدئوها، فایل‌های صوتی و تصاویر قرار دارد. در یکی از اسناد منتشرشده، به گزارشی مربوط به سپتامبر 2015 اشاره شده که در آن یک جسم ناشناس حریم هوایی تاسیسات تسلیحات هسته‌ای «پانتکس» در نزدیکی شهر آماریلو در ایالت تگزاس را نقض کرده است.

بر اساس این سند، این تاسیسات هسته‌ای در چارچوب تدابیر امنیتی بسته شد و دو مامور، جسم مورد نظر را تعقیب کردند.



در سند تاکید شده که این جسم هیچ صدایی تولید نمی‌کرد و هیچ‌گونه «سامانه پیشران» در آن قابل شناسایی نبود.

در ویدئویی مربوط به سال 2020 نیز جسمی به طول حدود 3.5 تا 4 متر دیده می‌شود که در هوا شناور است.



طبق اظهارات شاهدان عینی در اسناد، این جسم «شبیه یک بادکنک تغییرشکل‌یافته» توصیف شده است.

ترامپ در ماه فوریه اعلام کرده بود که به وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوط دستور خواهد داد پرونده‌های مرتبط با موجودات فضایی و بشقاب پرنده ها را شناسایی کرده و روند انتشار آن‌ها را آغاز کنند.



پنتاگون نخستین مجموعه از این نوع را در هشتم مه منتشر کرده بود.