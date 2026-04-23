واشینگتن/ خبرگزاری آنادولو

شان پارنل، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون)، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جان فیلان، وزیر نیروی دریایی، از مقام خود استعفا داده است.

پارنل در این پیام تصریح کرد که تا زمان تعیین جایگزین قطعی، هونگ کائو، معاون وزیر نیروی دریایی، سرپرستی این وزارتخانه را به عهده خواهد داشت.

این تغییر در بدنه فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که هنوز جزئیات بیشتری درباره دلایل این کناره‌گیری از سوی مقامات رسمی پنتاگون منتشر نشده است.

