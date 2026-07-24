بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، وزارت دفاع آمریکا تعداد نظامیان آمریکایی کشته‌شده در جنگ با ایران را از 18 نفر به 14 نفر کاهش یافته است.

پنتاگون آمار تلفات نظامی آمریکا در جنگ با ایران را به 14 نفر کاهش داد بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، وزارت دفاع آمریکا تعداد نظامیان آمریکایی کشته‌شده در جنگ با ایران را از 18 نفر به 14 نفر کاهش یافته است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، در وب‌سایت وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) تعداد نظامیان آمریکایی کشته‌شده در جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، از 18 نفر به 14 نفر کاهش یافته است.

به نوشته این روزنامه، سه مقام نظامی که نامشان فاش نشده و همچنین یک سخنگوی پنتاگون درباره علت این تغییر، توضیحات متفاوت و متناقضی ارائه کرده‌اند.

به گفته این منابع نظامی، یکی از دلایل احتمالی این تغییر آن است که دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته چهار نظامی را که در پایان هفته گذشته جان باخته‌اند، از فهرست تلفات جنگ حذف کند؛ زیرا این افراد پس از اعلام آتش‌بس از سوی ترامپ کشته شده‌اند.

در مقابل، جوئل والدز، سخنگوی موقت وزارت دفاع آمریکا، این تغییر را ناشی از "اختلال موقت در داده‌های وب‌سایت" دانست و گفت این مشکل به‌زودی برطرف خواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر در 21 ژوئیه اعلام کرده بود که شمار نظامیان آمریکایی کشته‌شده در این جنگ 18 نفر است.