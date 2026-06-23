23 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران دقایقی پیش در چارچوب سفر رسمی خود به پاکستان وارد اسلامآباد شد.
در مراسم استقبال رسمی، آصف علی زرداری رئیسجمهور پاکستان و شهباز شریف نخستوزیر این کشور از رئیسجمهور ایران و هیئت همراه استقبال کردند.
همچنین به مناسبت ورود هیئت عالیرتبه ایرانی، 21 گلوله توپ به نشانه احترام شلیک شد.
همزمان با این سفر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز وارد اسلامآباد شد. وی پیش از این همراه با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکراتی ایران، به مسقط، پایتخت عمان سفر کرده بود.
عراقچی در بدو ورود به اسلامآباد مورد استقبال رضا امیریمقدم سفیر ایران در پاکستان، وزیر امور خارجه پاکستان و جمعی از مقامهای این کشور قرار گرفت.