21 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران با تاکید بر اینکه سه گروه از آغاز روند مذاکرات این کشور با (آمریکا) ناراضی هستند، گفت: «نخست، نتانیاهو و رژیم صهیونیستی که به هیچ وجه نمیخواهند آرامش در منطقه برقرار شود. اقداماتی که اکنون در لبنان و غزه انجام میدهند نیز در همین راستاست، البته او را وادار کردهاند که این روند را ادامه ندهد، زیرا هدفش استمرار جنگ و جلوگیری از دستیابی ایران به منابع، قدرت و حل مشکلات کشورمان است.»
به گزارش (ایرنا)، رئیسجمهور ایران افزود: «گروه دیگر، سلطنتطلبان هستند که نمیخواهند کشور در آرامش به مسیر توسعه خود ادامه دهد. همچنین هر فرد یا جریانی که علاقهای به ایجاد آرامش نداشته باشد، در همان مسیری حرکت میکند که نتانیاهو و همراهانش تبلیغ و ترویج میکنند.»
پزشکیان در «سی و سومین همایش سیاستهای پولی و بانکی» از اساتید، دانشمندان و خبرگان حوزه اقتصاد خواست که برای برون رفت اقتصاد این کشور از وضعیت بغرنج فعلی راهحلی پیدا کنند و در ادامه با اشاره به تفاهم میان تهران و واشنگتن، تاکید کرد: جنگ به نفع هیچکس نیست و ادامه آن نیز به سود هیچ گروهی نخواهد بود. تحقیقات بینالمللی نیز بر این مهم اذعان دارند که جنگ جلوی رشد و توسعه اقتصاد را میگیرد و فقر را گسترش میدهد، معنای این حرف این نیست که ما از جنگ میترسیم، نیروهای مسلح ایران در ارتش و سپاه و همچنین مردم کشورمان نشان دادند که با قدرت ایستادهاند و اگر جنگ ادامه پیدا کند نیز با قدرت ادامه میدهند.
وی با بیان اینکه در همین مدت کوتاه توانستیم بخشی از اعتبارات و منابع مالی را در اختیار بگیریم، افزود: در همین مدت کوتاه توانستیم اقدامات بسیار زیادی انجام دهیم. انشاءالله با آغاز روند گفتوگوها از امروز، ۶ میلیارد دلاری که در قطر داریم نیز آزاد و به کشورمان بازخواهد گشت، حضور دکتر همتی در روند این مذاکرات نیز به همین منظور است که مشخص شود این منابع باید در چه بخشهایی هزینه شود و چه اقداماتی باید انجام گیرد.
پزشکیان با انتقاد از گسترش نامتوازن خدمات و زیرساختها، بهویژه در حوزه انرژی، گفت توسعه بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای واقعی منابع کشور موجب نارضایتی و بیاعتمادی عمومی شده است.
وی همچنین بر لزوم هماهنگی رشد اقتصادی با رفاه مردم تأکید کرد.
رئیسجمهور ایران با بیان اینکه ظرف چند روز گذشته بیش از ۱۶ میلیون بشکه نفت صادر کردیم، اظهار داشت: دستاوردهای این گفتوگوها بسیار روشن است، ما این امکان را خواهیم داشت که به منابع خود دسترسی داشته باشیم و بتوانیم خودمان درباره آنها تصمیم بگیریم.
پزشکیان با بیان اینکه بندهای تفاهم میان ایران و آمریکا عمدتا به نفع ملت ایران است، تصریح کرد: «آمریکا به دنبال این است که ما به بمب اتم دسترسی نداشته باشیم، این همان موضوعی است که مقام معظم رهبری از سالها قبل بر آن تاکید داشتند که ایران قصد ساخت بمب اتم ندارد. ما این موضوع را بارها اعلام کردهایم و موضوع تازهای نیست. اگر لازم باشد که این موضوع بهصورت مکتوب نیز بیان شود، مینویسیم که قصد ساخت بمب اتم را نداریم.»