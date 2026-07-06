مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و مصطفی خامنه‌ای به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر سابق ایران در نجف و کربلا، فردا به عراق می‌روند.

پزشکیان، قالیباف و مصطفی خامنه‌ای به عراق می‌روند مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و مصطفی خامنه‌ای به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر سابق ایران در نجف و کربلا، فردا به عراق می‌روند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش رسانه‌های ایران، مصطفی خامنه‌ای، فرزند بزرگ آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکره کننده ایران با آمریکا فردا به عراق می‌روند تا در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای در عراق شرکت کنند.

همچنین «ایرنا» گزارش داده است که مسعود پزشکیان، رئیس‌‌جمهور ایران نیز به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای که روز چهارشنبه (۱۷ تیر) در نجف و کربلا برگزار خواهد شد، فردا به عراق می‌رود.

مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای از ساعت ۶ صبح امروز در تهران در حال برگزاری است.

آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به تهران کشته شد و مراسم تشییع او پس از حدود چهار ماه، در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی تهران برگزار شد. پیکر او امروز ۱۵ تیر در تهران تشییع و فردا ۱۶ تیر در شهر قم، ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلای عراق و روز ۱۸ تیر در مشهد تشییع و به خاک سپرده می‌شود. در این مراسم چند عضو خانواده آیت‌الله خامنه‌ای هم که همراه او کشته شدند، تشییع می‌شوند.