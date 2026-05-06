پزشکیان: با گرانفروشی و احتکار به‌طور جدی برخورد می‌شود رئیس جمهور ایران تاکید کرد که گرانفروشی و احتکار قابل تحمل نیست و از قوه قضائیه خواست به صورت جدی با این مسئله برخورد کند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت‌ها و احتکار در این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از افزایش قیمت‌ها مطلع هستم. بخشی از آن مربوط به تغییر قیمت‌های مواد اولیه یا مشکلات مرتبط با جنگ ظالمانه‌ای است که مردم می‌دانند، اما گرانفروشی و احتکار قابل تحمل نیست».

وی در ادامه تأکید کرد که گرانفروشی و احتکار قابل تحمل نیست و از وزیر دادگستری خواست با هماهنگی قوه قضائیه، با هرگونه تخلفی که موجب برهم‌زدن آرامش جامعه می‌شود، برخورد جدی صورت گیرد.