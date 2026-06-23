23 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئن 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران صبح امروز پیش از عزیمت به پاکستان با اشاره به اهداف این سفر اظهار داشت: این سفر به دعوت نخستوزیر پاکستان انجام میشود و پس از تلاشهای گستردهای شکل گرفته است که از سوی نخستوزیر پاکستان، فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش، سید محسن نقوی وزیر کشور و مجموعه دولت پاکستان برای هماهنگی و نهایی شدن تفاهمنامه میان ایران و آمریکا انجام شد.
وی تصریح کرد: «روندی که مسئولان پاکستان برای پیگیری حقوق ملت ایران دنبال کردند، نقشی بیبدیل در نهایی شدن این تفاهمنامه داشت و تلاش آنان به گونهای بود که شاید دغدغه آنها برای به سرانجام رسیدن توافق و برقراری صلح در منطقه، بیش از دغدغه ما بود».
رئیسجمهور ایران افزود: «سفری که امروز آغاز میشود علاوه بر قدردانی از همراهیهای دولت پاکستان، با هدف پیگیری ادامه مسیری انجام میشود که در آن باید تمامی بندهای تفاهمنامه در چارچوب قوانین بینالمللی و حقوق ملت ایران به مرحله اجرا برسد و آنچه به امضا رسیده بهطور کامل عملیاتی شود».
پزشکیان اظهار داشت: «اجرای این تفاهمنامه میتواند بسیاری از مشکلات موجود در منطقه و خاورمیانه را کاهش دهد و در شرایطی که جنگها و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی ادامه دارد، زمینه تقویت ثبات و امنیت منطقهای را فراهم کند».
رئیسجمهور ایران همچنین گفت: «در این سفر، موضوعات مرتبط با تبادلات تجاری، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، نظامی و همچنین صلح و امنیت محور گفتوگوها و رایزنیهای مشترک خواهد بود».
وی تأکید کرد: «روابط میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و همچنین با کشورهای اسلامی از جمله ترکیه، قطر، عربستان و دیگر کشورهای منطقه در راستای رویکرد مورد تأکید رهبر دنبال میشود و از اولویتهای دولت به شمار میرود».