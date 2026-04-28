Muhammet İkbal Arslan
28 آوریل 2026•بهروزرسانی: 28 آوریل 2026
ژنو/خبرگزاری آنادولو
لونا حماد، هماهنگکننده پزشکی سازمان پزشکان بدون مرز در بیروت اعلام کرد که با وجود توافق آتشبس میان اسرائیل و لبنان، حملات به جنوب لبنان ادامه دارد و نظام سلامت این کشور به مرز فروپاشی نزدیک شده است.
حماد با اشاره به تشدید درگیریها از اوایل ماه مارس گفت: از آن زمان تاکنون 6 بیمارستان بهطور کامل تعطیل شده و 15 بیمارستان دیگر آسیب جزئی دیدهاند. همچنین بیش از 50 مرکز درمانی در جنوب لبنان و شهر نبطیه فعالیت خود را متوقف کردهاند.
وی افزود: برخی بیمارستانهایی که هنوز فعال هستند با تلاش فداکارانه کارکنان درمانی و با ظرفیتی بسیار فراتر از توان معمول خود خدمات ارائه میدهند و در برخی موارد تعداد بیماران مراجعهکننده به بخشهای اورژانس تا سه برابر افزایش یافته است. از دوم مارس تاکنون بیش از 147 حمله به مراکز درمانی ثبت شده که در نتیجه آن 100 نفر از کارکنان حوزه سلامت کشته و 233 نفر دیگر زخمی شدهاند. به گفته او، این آمار نشاندهنده شکنندگی شدید وضعیت امنیتی در لبنان است.
او همچنین گفت که با وجود آتشبس، حملات هوایی در مقیاسی محدودتر ادامه دارد و امنیت در جنوب لبنان همچنان بسیار شکننده باقی مانده است.
به گفته مقامات لبنانی، از دوم مارس تاکنون بیش از 2500 نفر در حملات اسرائیل کشته و بیش از 7 هزار نفر زخمی شدهاند.