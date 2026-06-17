17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که 30 شهروند ایرانی بهزودی از طریق پاکستان به کشورشان بازگردانده خواهند شد.
دار در این پیام اظهار داشت که این افراد شامل 8 ماهیگیر ایرانی هستند که پس از به گل نشستن قایقشان در دریا توسط کشتی بریتانیایی «MMA Valour» نجات یافتهاند و همچنین 22 خدمه ایرانی کشتی «Lenore/Davina» که اخیراً از سوی مقامات آمریکایی توقیف شده بود.
وی با اشاره به اینکه انتظار میرود هر دو گروه در روزهای آینده از شهر کراچی عبور کنند، افزود: برای تضمین بازگشت امن شهروندان ایرانی به کشورشان، به هماهنگی نزدیک با مقامات ایران، آمریکا و بریتانیا ادامه میدهیم.
وزیر امور خارجه پاکستان همچنین تأکید کرد که کشورش به ارائه هرگونه کمک بشردوستانه و سایر حمایتهای لازم به شهروندان ایرانی متعهد است.